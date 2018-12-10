В Туле стартовал прием заявлений на участие в ЕГЭ 2019
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Заявления на участие в едином государственном экзамене в 2019 году принимаются до 1 февраля 2019 года в муниципальном казенном учреждении «Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы» по адресу: ул. Дзержинского/ул. Советская, д. 15-17/73.
При подаче заявления необходимо при себе иметь следующие документы и копии к ним:
- паспорт;
- СНИЛС;
- документ о среднем образовании;
- справка из колледжа (для обучающихся СПО).
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: (4872) 30-47-54.