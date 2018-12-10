2018-12-10T14:09:14+03:00
Общество

В Туле стартовал прием заявлений на участие в ЕГЭ 2019

Виктория ЯКУШИНА
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Заявления на участие в едином государственном экзамене в 2019 году принимаются до 1 февраля 2019 года в муниципальном казенном учреждении «Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы» по адресу: ул. Дзержинского/ул. Советская, д. 15-17/73.

При подаче заявления необходимо при себе иметь следующие документы и копии к ним:

- паспорт;

- СНИЛС;

- документ о среднем образовании;

- справка из колледжа (для обучающихся СПО).

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: (4872) 30-47-54.

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