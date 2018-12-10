2018-12-10T13:49:45+03:00
Экономика

Тульская область получила грант почти на полмиллиарда рублей

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Тульская область получила грант на 488,6 млн рублей. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении субъектов Федерации за достижение высоких темпов роста экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год в форме дотаций бюджетам регионов.

Грант в размере порядка 20 млрд рублей по итогам 2017 года разделен между 40 субъектами страны. Тульская область вошла в первую двадцатку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала