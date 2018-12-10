Тульская область получила грант почти на полмиллиарда рублей

10 Дек. 13:42 2018-12-10T13:49:45+03:00

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Тульская область получила грант на 488,6 млн рублей. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении субъектов Федерации за достижение высоких темпов роста экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год в форме дотаций бюджетам регионов.

Грант в размере порядка 20 млрд рублей по итогам 2017 года разделен между 40 субъектами страны. Тульская область вошла в первую двадцатку.