Тульская область получила грант почти на полмиллиарда рублей
Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев
Фото: Алексей ФОКИН
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Тульская область получила грант на 488,6 млн рублей. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении субъектов Федерации за достижение высоких темпов роста экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год в форме дотаций бюджетам регионов.
Грант в размере порядка 20 млрд рублей по итогам 2017 года разделен между 40 субъектами страны. Тульская область вошла в первую двадцатку.