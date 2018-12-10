2018-12-10T13:25:08+03:00
Общество

В Туле прошел фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В фестивале настольных и ролевых игр «Горыныч» в Туле приняло участие более 200 гостей и мастеров из разных регионов России. В рамках мероприятия работали блоки настольно-ролевых игр, настольных игр, лекционные блоки, различные мастер-классы, ярмарки.

В кинозале приглашенные гости читали лекции, посвящённые настольно-ролевой тематике. Их вели: московский мастер Крайк (настольно-ролевая игра «Грань Вселенной» и её основа) и тульские мастера Александр Линьков и Роман Чистоходов (Как сделать настольную игру самому).

Также гости мероприятия побывали на мастер-классах по созданию собственной настольной игры, сухому валянию шерсти и плетению шнура на лютеце.

Для гостей фестиваля выступали артисты калужского творческого объединения «Элизиум», тульской творческой группы Веры Трофимовой, которые представили яркое флаг-шоу и выступление с отрывками из мюзиклов.

На ярмарке мастера представляли изделия, сделанные своими руками, – от берестяных сережек и подвесок из эпоксидной смолы до 3Д-печати и игр ручной работы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала