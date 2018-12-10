2018-12-10T13:25:08+03:00
Общество

В Туле прошел фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»

Виктория ЯКУШИНА
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В фестивале настольных и ролевых игр «Горыныч» в Туле приняло участие более 200 гостей и мастеров из разных регионов России. В рамках мероприятия работали блоки настольно-ролевых игр, настольных игр, лекционные блоки, различные мастер-классы, ярмарки.

В кинозале приглашенные гости читали лекции, посвящённые настольно-ролевой тематике. Их вели: московский мастер Крайк (настольно-ролевая игра «Грань Вселенной» и её основа) и тульские мастера Александр Линьков и Роман Чистоходов (Как сделать настольную игру самому).

Также гости мероприятия побывали на мастер-классах по созданию собственной настольной игры, сухому валянию шерсти и плетению шнура на лютеце.

Для гостей фестиваля выступали артисты калужского творческого объединения «Элизиум», тульской творческой группы Веры Трофимовой, которые представили яркое флаг-шоу и выступление с отрывками из мюзиклов.

На ярмарке мастера представляли изделия, сделанные своими руками, – от берестяных сережек и подвесок из эпоксидной смолы до 3Д-печати и игр ручной работы.

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