2018-12-10T12:01:52+03:00
Происшествия

86-летняя пенсионерка из Тулы стала жертвой телефонных мошенников

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Тульские полицейские поймали двоих подозреваемых в совершении нескольких мошенничеств на территории города.

Согласно мошеннической схемы, 30-летний ранее судимый за различные имущественные преступления подозреаваемый, находясь за пределами Тульской области, звонил на телефонные номера жителей Тулы, выбирая их случайным образом. Затем он представлялся тем или иным родственником ответившего на звонок.

В случаях, когда собеседник поддерживал разговор и верил, что с ним в самом деле беседует тот человек, кем он назвал себя по телефону, злоумышленник сообщал, что срочно необходима крупная денежная сумма для решения внезапно возникшей проблемы.

При согласии передать необходимую сумму, в мошенническую схему включался второй злоумышленник.

Проживающий в Туле 18-летний таксист приезжал по указанному первым злоумышленником адресу и забирал деньги у жертвы противоправного деяния.

Ранее злоумышленники были изобличены в двух случаях мошенничества. Накануне сотрудники тульской полиции установили причастность мужчин еще к одному подобному деянию.

Жертвой обмана стала 86-летняя пенсионерка. В ночное время злоумышленник позвонил тулячке и сообщил, что ее сыну срочно нужна крупная сумма денег. Женщина не перезвонила сыну, а также не проверила полученную информацию никаким другим способом.

Приехавшему за деньгами второму подозреваемому она передала 135 тысяч рублей. И лишь спустя продолжительный промежуток времени женщина поняла, что стала жертвой обмана.

В УМВД установили, что мошенничество совершили задержанные ранее лица.

Возбуждено уголовное дело.

Полицией проводится работа по выяснению причастности подозреваемых к другим возможным преступлениям.

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