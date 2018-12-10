2018-12-10T11:49:35+03:00
Происшествия

18-летний житель Липецка ограбил торговую палатку в Тульской области

В полиции выясняются все обстоятельства произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
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В отдел МВД по Узловскому району обратился собственник торговой палатки, расположенной на улице Андреева.

Он рассказал, что среди ночи неизвестный открыто похитил с прилавка бутылку коктейля и бутылку пива, после чего скрылся на поджидающей его машине «ВАЗ».

Сотрудники полиции направили силы на поимку злоумышленника. В результате, экипажем ДПС был оставлен автомобиль, в котором и передвигался похититель.

Безработный 18-летний представитель цыганского этноса, проживающий в городе Липецк, признался в содеянном.

В полиции выясняются все обстоятельства произошедшего. Также устанавливается причиненный собственнику ущерб.

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