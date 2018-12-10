18-летний житель Липецка ограбил торговую палатку в Тульской области
В полиции выясняются все обстоятельства произошедшего
Изменить размер текста:
В отдел МВД по Узловскому району обратился собственник торговой палатки, расположенной на улице Андреева.
Он рассказал, что среди ночи неизвестный открыто похитил с прилавка бутылку коктейля и бутылку пива, после чего скрылся на поджидающей его машине «ВАЗ».
Сотрудники полиции направили силы на поимку злоумышленника. В результате, экипажем ДПС был оставлен автомобиль, в котором и передвигался похититель.
Безработный 18-летний представитель цыганского этноса, проживающий в городе Липецк, признался в содеянном.
В полиции выясняются все обстоятельства произошедшего. Также устанавливается причиненный собственнику ущерб.