Житель Тульской области обманом похитил у мужчины "Газель"
В полиции возбуждено уголовное дело
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Полицией в городе Узловая Тульской области пойман подозреваемый в мошенничестве.
Как выяснилось, мужчина, под предлогом покупки автомобиля «Газель», забрал машину у законного владельца. Но вопреки договоренности, он так и не отдал деньги за приобретенную машину. Ущерб составил 60 тысяч рублей.
Спустя несколько дней, когда хозяин машины понял, что покупатель так и не заплатит за покупку, он обратился в полицию.
32-летний ранее судимый житель Узловского района был задержан.
В полиции возбуждено уголовное дело.