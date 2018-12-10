2018-12-10T11:43:19+03:00
Происшествия

Житель Тульской области обманом похитил у мужчины "Газель"

В полиции возбуждено уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Полицией в городе Узловая Тульской области пойман подозреваемый в мошенничестве.

Как выяснилось, мужчина, под предлогом покупки автомобиля «Газель», забрал машину у законного владельца. Но вопреки договоренности, он так и не отдал деньги за приобретенную машину. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Спустя несколько дней, когда хозяин машины понял, что покупатель так и не заплатит за покупку, он обратился в полицию.

32-летний ранее судимый житель Узловского района был задержан.

В полиции возбуждено уголовное дело.

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