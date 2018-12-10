2018-12-10T11:21:19+03:00
Происшествия

В ДТП с "ВАЗом" и "Опелем" под Тулой пострадала годовалая девочка

Водитель одного из авто и ребенок были госпитализированы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

9 декабря 2018 года, в 20:55 на 21-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» Киреевского района Тульской области произошло ДТП.

28-летний молодой человек на автомобиле «Ваз 2112» столкнулся со встречным автомобилем «Оpel Сombo», под управлением женщины 49 лет.

В результате ДТП под Тулой водитель автомобиля «Оpel Сombo», и его несовершеннолетний пассажир - годовалая девочка - различными травмами были госпитализированы.

На момент происшествия девочка находилась в детском автокресле.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала