В ДТП с "ВАЗом" и "Опелем" под Тулой пострадала годовалая девочка
Водитель одного из авто и ребенок были госпитализированы
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9 декабря 2018 года, в 20:55 на 21-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» Киреевского района Тульской области произошло ДТП.
28-летний молодой человек на автомобиле «Ваз 2112» столкнулся со встречным автомобилем «Оpel Сombo», под управлением женщины 49 лет.
В результате ДТП под Тулой водитель автомобиля «Оpel Сombo», и его несовершеннолетний пассажир - годовалая девочка - различными травмами были госпитализированы.
На момент происшествия девочка находилась в детском автокресле.