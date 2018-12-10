В ДТП в Тульской области с "Хондой" и "Киа" пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-10T11:06:56+03:00

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9 декабря 2018 года, в 19:10 на 6-м километре автодороги «Быковка-Богородицк» Киреевского района Тульской области произошло ДТП.

35-летняя женщина на автомобиле «Хонда Аккорд» не справилась с управлением и столкнулась со встречным автомобилем «Киа Рио», под управлением мужчины 29 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали четверо. Водитель автомобиля «Хонда» и его несовершеннолетний пассажир - годовалый мальчик, находившийся в детском удерживающем кресле, а также водитель автомобиля «Киа Рио» и его пассажир - девушка 28 лет - были госпитализированы с различными травмами.