В ДТП в Тульской области с "Хондой" и "Киа" пострадали четыре человека
Среди пострадавших - годовалый ребенок
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9 декабря 2018 года, в 19:10 на 6-м километре автодороги «Быковка-Богородицк» Киреевского района Тульской области произошло ДТП.
35-летняя женщина на автомобиле «Хонда Аккорд» не справилась с управлением и столкнулась со встречным автомобилем «Киа Рио», под управлением мужчины 29 лет.
В результате ДТП в Тульской области пострадали четверо. Водитель автомобиля «Хонда» и его несовершеннолетний пассажир - годовалый мальчик, находившийся в детском удерживающем кресле, а также водитель автомобиля «Киа Рио» и его пассажир - девушка 28 лет - были госпитализированы с различными травмами.