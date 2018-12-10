2018-12-10T11:03:31+03:00
Происшествия

Под колесами "Фольксвагена" в Туле погиб пешеход, еще один пострадал

Личность погибшего устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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9 декабря 2018 года, в 17:30 на 118-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» Ленинского района ГО Тула произошло ДТП.

51-летняя женщина на автомобиле «Фольксваген Туарег» наехала на двоих пешеходов - неизвестного мужчину на вид 40 лет и мужчину 29 лет. Они шли вдоль проезжей части дороги, по ее краю, в темной одежде, без световозврающих элементов.

В результате ДТП в Туле пешеход, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия. Второй пешеход обращался в городскую больницу и после оказания медпомощи был отпущен домой.

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