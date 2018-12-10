2018-12-10T10:59:33+03:00
Происшествия

В Тульской области "Даф" отправил "Киа Рио" в кювет

Пострадала несовершеннолетняя девушка
Виктория ЯКУШИНА
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9 декабря 2018 года, в 13:00 на 87-м километре автодороги «Тула-Белев» Одоевского района Тульской области произошло ДТП.

50-летний мужчина на автомобилем «Daf XF» выехал на встречную полосу, создав помеху встречному автомобилю «Kia Rio», под управлением мужчины 39 лет. Последний, во избежание ДТП, съехал кювет, в презультате чего опрокинулся.

В автоаварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Kia Rio» - 17-летняя девушка. Ей была оказана медицинская помощь, а после ее отпустили домой.

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