Под Тулой фура насмерть сбила мужчину
Пешеход скончался на месте происшествия до приезда медиков
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8 декабря 2018 года, в 19:55 на 238-м километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП.
43-летний мужчина на автомобиле «Вольво FH» с полуприцепом сбил пешехода - мужчину 36 лет. Тот шел по правому краю проезжей части дороги попутно движению, в темной одежде, без световозврающих элементов.
В результате ДТП в Тульской области пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.