2018-12-10T10:50:15+03:00
Происшествия

Туляк попался на краже швейной машинки

В УМВД России по городу Туле выясняют все детали произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле сотрудники полиции выясняют обстоятельства кражи.

Как выяснилось, 44-летний мужчина поздним вечером переносил свои вещи из квартиры в квартиру, и оставил часть из них без присмотра около входа в подъезд дома, в котором проживает.

Этим воспользовался живущий в том же доме подозреваемый. 29-летний безработный злоумышленник забрал чужую швейную машинку и скрылся.

Полицейским в кратчайшие сроки удалось выяснить личность и местонахождение похитителя.

Он признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.

В УМВД России по городу Туле выясняют все детали произошедшего.

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