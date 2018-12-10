Туляк попался на краже швейной машинки

10 Дек. 10:50 2018-12-10T10:50:15+03:00

В УМВД России по городу Туле выясняют все детали произошедшего

Изменить размер текста: A A

В Туле сотрудники полиции выясняют обстоятельства кражи.

Как выяснилось, 44-летний мужчина поздним вечером переносил свои вещи из квартиры в квартиру, и оставил часть из них без присмотра около входа в подъезд дома, в котором проживает.

Этим воспользовался живущий в том же доме подозреваемый. 29-летний безработный злоумышленник забрал чужую швейную машинку и скрылся.

Полицейским в кратчайшие сроки удалось выяснить личность и местонахождение похитителя.

Он признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.

В УМВД России по городу Туле выясняют все детали произошедшего.