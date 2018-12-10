2018-12-10T10:43:31+03:00
Происшествия

За три дня в Тульской области поймали 34 пьяных водителя

По всем указанным фактам были составлены административные материалы
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники ГИБДД в Тульской области, 7, 8 и 9 декабря 2018 года, поймали 34 пьяных водителя.

13 из них привлечены к административной ответственности за пьяную езду, 10 - за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Также было выявлено шесть водителей, ранее привлекавшихся к ответственности за нетрезвое вождение.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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