2018-12-10T10:37:26+03:00
Общество

За неделю в ДТП в Туле пострадали 14 человек, один погиб

Всего за неделю в Туле произошло 206 ДТП
Виктория ЯКУШИНА
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По информации МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» в указанный период в ЕДДС поступило 6121 сообщение от граждан.

В городе произошло 33 аварийных отключения по водо-, газо- и электроснабжению, 3 пожара, пострадавших и погибших нет.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 206 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 14 человек, погиб 1 человек.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 61 раз. В результате оказана помощь 113 гражданам, спасен 1 человек.

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