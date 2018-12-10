За неделю в ДТП в Туле пострадали 14 человек, один погиб
Всего за неделю в Туле произошло 206 ДТП
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По информации МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» в указанный период в ЕДДС поступило 6121 сообщение от граждан.
В городе произошло 33 аварийных отключения по водо-, газо- и электроснабжению, 3 пожара, пострадавших и погибших нет.
За отчетный период на территории муниципального образования произошло 206 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 14 человек, погиб 1 человек.
Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 61 раз. В результате оказана помощь 113 гражданам, спасен 1 человек.