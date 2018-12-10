10 Дек. 10:35 2018-12-10T13:10:11+03:00

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Для обращения граждан в Туле работает система «Снег».

Сообщить о неубранной территории жители могут по телефонам:

47-20-34, 47-20-37 (ЕДДС).

Также можно написать жалобу на портал «Открытый регион».

Отметим, что за прошедшую неделю на сервис «Реши проблему» (система «Снег») поступило 135 обращений, из них 59 обращений по очистке от снега и наледи придомовых территорий и 76 обращений по очистке от снега и наледи проезжих частей дорог и тротуаров. На контроле в настоящий момент находится 92 обращения (43 придомовые территории, 49 городских территорий).