Метеопредупреждение: Тульскую область накроет сильный туман
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями!
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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и вечером 10 декабря в отдельных районах Тульской области ожидается туман с видимостью 200 - 500 м.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".