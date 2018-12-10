2018-12-10T10:21:50+03:00
Общество

Метеопредупреждение: Тульскую область накроет сильный туман

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями!
Виктория ЯКУШИНА
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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и вечером 10 декабря в отдельных районах Тульской области ожидается туман с видимостью 200 - 500 м.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".

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