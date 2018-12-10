Юные туляки могут побывать в гостях у Деда Мороза
Гостей встретит хозяйка избы
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В разгар новогодних праздников музей «Тульские древности» приглашает ребят в гости к Деду Морозу (6+).
Пока зимний волшебник занят приготовлением подарков, гостей встретит хозяйка избы.
Вместе с ней ребята подготовятся к празднику, приберутся у елки, смастерят игрушку.
Дата проведения мероприятия:
с 7 декабря 2018 года по 19 января 2019 года
Адрес места проведения мероприятия:
г. Тула, пр. Ленина, 47
Цена билетов:
100 рублей.
Продолжительность мероприятия:
45 минут
Телефон для связи:
8 (4872) 36-16-63