2018-12-10T09:48:49+03:00
Досуг

Юные туляки могут побывать в гостях у Деда Мороза

Гостей встретит хозяйка избы
Виктория ЯКУШИНА
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В разгар новогодних праздников музей «Тульские древности» приглашает ребят в гости к Деду Морозу (6+).

Пока зимний волшебник занят приготовлением подарков, гостей встретит хозяйка избы.

Вместе с ней ребята подготовятся к празднику, приберутся у елки, смастерят игрушку.

Дата проведения мероприятия:

с 7 декабря 2018 года по 19 января 2019 года

Адрес места проведения мероприятия:

г. Тула, пр. Ленина, 47

Цена билетов:

100 рублей.

Продолжительность мероприятия:

45 минут

Телефон для связи:

8 (4872) 36-16-63

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