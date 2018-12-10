В Тульской области сгорела дотла дача
Причина пожара выясняется
Изменить размер текста:
9 декабря в Ефремове на ул. Парковая загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:58.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 8 минут.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, прогорело потолочное перекрытие. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.