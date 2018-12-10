В Тульской области сгорела дотла дача

10 Дек. 08:47 2018-12-10T08:47:51+03:00

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9 декабря в Ефремове на ул. Парковая загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:58.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 8 минут.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, прогорело потолочное перекрытие. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.