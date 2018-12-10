2018-12-10T08:37:04+03:00
Происшествия

В южной части Тулы восстановили холодное водоснабжение

На месте ликвидации аварии состоялось выездное совещание
Мария ВЛАСОВА
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В южной части Тулы восстановили холодное водоснабжение по состоянию на 02:05. Ход работ на Маслово-Песоченском водоводе контролировал глава администрации города Евгений Авилов.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Напомним, днем 9 декабря на Маслово-Песоченском водоводе в районе деревни Ямны произошел порыв железобетонной трубы диаметром 700 мм. Без воды остались три округа: Центральный, Привокзальный и Советский округа.

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