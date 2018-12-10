В Тульской области в подсобке сгорела бытовая техника и мебель

СЕГОДНЯ 08:14 2018-12-10T08:14:15+03:00

Изменить размер текста: A A

10 декабря в Новомосковске на ул. Мира загорелось подсобное помещение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:30.

На место происшествия сразу выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано через 7 минут.

В результате происшествия в помещении обгорела микроволновка, мебель, другие помещения закоптились по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.