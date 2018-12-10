В Тульской области в подсобке сгорела бытовая техника и мебель
Причина пожара устанавливается
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10 декабря в Новомосковске на ул. Мира загорелось подсобное помещение. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:30.
На место происшествия сразу выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.
По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано через 7 минут.
В результате происшествия в помещении обгорела микроволновка, мебель, другие помещения закоптились по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.