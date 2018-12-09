В Туле снег убирают 158 человек и 83 спецмашины

9 Дек. 13:16 2018-12-09T13:16:09+03:00

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Работы по очистке городских территорий от снега ведутся в круглосуточном режиме.

Колонны спецтехники подметают проезжую часть и обрабатывают дороги противогололедным реагентом.

9 декабря снег вывозят с ул. Октябрьской, на участке от ул. Карпова до Горелок, проводится уборка тротуаров, скверов, парковочных карманов.

Ночью снег вывозился с ул. Октябрьской, Советской и проспекта Ленина.

Всего на работах по уборке снега и благоустройству задействовано 83 единицы техники и 158 человек.