В Туле снег убирают 158 человек и 83 спецмашины
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Работы по очистке городских территорий от снега ведутся в круглосуточном режиме.
Колонны спецтехники подметают проезжую часть и обрабатывают дороги противогололедным реагентом.
9 декабря снег вывозят с ул. Октябрьской, на участке от ул. Карпова до Горелок, проводится уборка тротуаров, скверов, парковочных карманов.
Ночью снег вывозился с ул. Октябрьской, Советской и проспекта Ленина.
Всего на работах по уборке снега и благоустройству задействовано 83 единицы техники и 158 человек.