Рэп-концерт, диджей-сеты и глинтвейн: первая зимняя вечеринка в Центральном парке

СЕГОДНЯ 12:25 2018-12-09T12:26:26+03:00

В воскресенье, 9 декабря, на фонтанной площади Центрального парка Тулы состоится Первая зимняя вечеринка. Party организована в рамках проекта «Зима по-тульски».

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Жителей и гостей нашего города ждут крутейшие диджей-сеты, концерт рэп-исполнителей, огненное шоу и флеш-моб, участники которого смогут присоединиться к огненному шоу и одновременно зажечь праздничные «холодные фонтаны». Также можно будет попробовать безалкогольный глинтвейн.

Станция «Праздничная» откроется в 17:00.