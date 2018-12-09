Пожар полностью уничтожил дом в Ясногорском районе
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9 декабря в 07:05 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в д. Шеметово Ясногорского района.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета.
По прибытии на место происшествия, в 07:11, пожарные приступили к ликвидации горения. Возгорание было ликвидировано в 07:22.
Пострадавших нет. В результате происшествия дом сгорел полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек. Причина пожара устанавливается.