2018-12-09T11:41:48+03:00
Происшествия

Пожар полностью уничтожил дом в Ясногорском районе

Анна ЖУКОВА
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9 декабря в 07:05 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в д. Шеметово Ясногорского района.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия, в 07:11, пожарные приступили к ликвидации горения. Возгорание было ликвидировано в 07:22.

Пострадавших нет. В результате происшествия дом сгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек. Причина пожара устанавливается.

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