2018-12-09T11:30:25+03:00
Происшествия

В одной из деревень Веневского района утро началось с пожара

Анна ЖУКОВА
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9 декабря в 09:59 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании частного дома в с. Гати Веневского района.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии на место происшествия в 10:10, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар был ликвидирован в 10:13. Пострадавших нет.

В результате происшествия обгорели кровля и стена на площади 20 кв.м. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек. Причина пожара устанавливается.

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