В Туле открылся Губернский каток: программа мероприятий
В Туле открылся Губернский каток. По сравнению с прошлым годом площадь катка значительно выросла. Теперь здесь могут единовременно кататься 250 человек. Кроме того, увеличены площадь пункта проката и количество выдаваемых коньков.
Особенностью нынешнего сезона станет работа по сеансам – через каждые полтора часа катания полчаса будет выделяться для приведения льда в порядок.
Кроме того, этой зимой на катке впервые будут проводиться хоккейные матчи. Решение о предоставлении льда хоккеистам принято по просьбам туляков.
Программа
21 декабря
16.00-17.00 – тренировка детской команды;
17.30-18.30 – тренировка по следж-хоккею;
19.00-20.00 - тренировка (студенты);
20.30-22.00 - матч ветераны против сборной «Ночной Хоккейной Лиги»
6 января
Ледовое новогоднее шоу юных фигуристов Федерации фигурного катания Тульской области
Каждую пятницу с 14.12.18 по 06.01.19 г.
с 16.00 до 17.30
Региональная общественная организация «Спортивная федерация по хоккею Тульской области» проводит мастер-класс для детей и подростков. Обучение всех желающих (со своими клюшками)