В Туле открылся Губернский каток: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 13:23 2018-12-08T13:23:34+03:00

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В Туле открылся Губернский каток. По сравнению с прошлым годом площадь катка значительно выросла. Теперь здесь могут единовременно кататься 250 человек. Кроме того, увеличены площадь пункта проката и количество выдаваемых коньков.

Особенностью нынешнего сезона станет работа по сеансам – через каждые полтора часа катания полчаса будет выделяться для приведения льда в порядок.

Кроме того, этой зимой на катке впервые будут проводиться хоккейные матчи. Решение о предоставлении льда хоккеистам принято по просьбам туляков.

Программа

21 декабря

16.00-17.00 – тренировка детской команды;

17.30-18.30 – тренировка по следж-хоккею;

19.00-20.00 - тренировка (студенты);

20.30-22.00 - матч ветераны против сборной «Ночной Хоккейной Лиги»

6 января

Ледовое новогоднее шоу юных фигуристов Федерации фигурного катания Тульской области

Каждую пятницу с 14.12.18 по 06.01.19 г.

с 16.00 до 17.30

Региональная общественная организация «Спортивная федерация по хоккею Тульской области» проводит мастер-класс для детей и подростков. Обучение всех желающих (со своими клюшками)