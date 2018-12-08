Программа новогодних мероприятий 8 и 9 декабря

8 Дек. 11:46 2018-12-08T11:46:11+03:00

7 декабря стартовал проект «Тула — Новогодняя столица России». Теперь праздничные мероприятия будут проходить каждый день, вплоть до 7 января.

Изменить размер текста: A A

На этих выходных, 8 и 9 декабря, туляков приглашают на «Северное шоу с оленями», Всероссийскую выставку-ярмарку «Новогодних дел мастер», театрализованные и концертные программы. Кроме того, на площади Ленина работает Губернский каток (с 10.00 до 22.00), а на Казанской набережной — детская карусель и катание на оленьих упряжках. Все развлечения — бесплатны.

Также вчера на главной ёлке города зажглись огни. «Умная» подсветка с 70 различными режимами будет радовать туляков и гостей города каждый раз с наступлением темноты.

Программа

8 декабря с 10.00 до 20.00 и 9 декабря с 10.00 до 17.00 в атриумк Тульского кремля проходит Всероссийская выставка-ярмарка «Новогодних дел мастер» – елочные украшения ручной работы и ведущих фабрик России, оригинальные игрушки, кондитерские изделия, народные глиняные игрушки, авторские куклы, оловянные миниатюры, сувениры. В ярмарке примут участие представители из 17 регионов России, а также производители из Белоруссии.

На площади Ленина 8 и 9 декабря с 18.00 будут проходить театрализованные, интерактивно-развлекательные мероприятия и концертные программы.

8 декабря в 15.00 и 9 декабря в 11.00 туляков приглашают на «Северное шоу с оленями», проходящее на Казанской набережной. Все желающие смогут бесплатно покататься на упряжке с настоящими северными оленями, а также посетить многочисленные тематические площадки.

В 14.00 в Тульской областной научной библиотеке пройдет презентация выставки картин тульских художников «Серебром украшена земля».