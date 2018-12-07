2018-12-07T16:58:12+03:00
Происшествия

На асфальто-бетонном заводе в Туле с высоты упал сварщик

Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: СУ СКР по Тульской областиФото: СУ СКР по Тульской области
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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту получения мужчиной травмы на производстве.

Как выяснилось, утром 6 августа 2018 года пострадавший – 61-летний мужчина-сварщик прибыл на свое рабочее место в ООО «Асфальто-бетонный завод «Звезда».

Там он приступил к выполнению работ, которые производились им на высоте 3 метров.

В ходе сварочных работ отлетела искра, в результате которой мужчина оступился и упал. В результате падения пострадавший получил ряд телесных повреждений, в связи с чем был доставлен в больницу.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена и проводится судмедэкспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

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