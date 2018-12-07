2018-12-07T16:53:13+03:00
Общество

Более более 60% расходов бюджета Тулы на 2019 год направят на социальную сферу

6 декабря состоялись обсуждения проекта бюджета с руководителями средств массовой информации, тульскими блогерами, членами общественного совета
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году доходы предусмотрены в сумме 14 млрд 493,2 млн руб., расходы – 15 млрд 333,9 млн руб., дефицит - 840,7 млн руб. или 10,0% к объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования город Тула.

В плановом периоде: на 2020 год доходы составят 14 млрд 599,5 млн руб., расходы – 15 млрд 453,5 млн руб., дефицит - 854,0 млн руб. или 9,8% к объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

На 2021 год доходы составят 14 млрд 028,5 млн руб., расходы – 14 млрд 678,7 млн руб., дефицит - 650,2 млн руб. или 7,3% к объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Планируется реализация 25 муниципальных программ, это составит порядка 90% расходов бюджета. Бюджет как и в предыдущие годы сохранит социальную ориентированность – более 60% расходов будут направлены на социальную сферу.

Так, в частности, предусмотрены ассигнования:

– на строительство образовательных учреждений – в 2019 году – 389,9 млн руб., в том числе 350,3 млн руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области; в 2020 году – 311,1 млн руб., в том числе 280,0 млн руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области (учебного корпуса Центра образования № 4 – в 2019 году 50,9 млн руб.; школы на 600 мест в мкр. «Времена года-2» – в 2019 году 339,0 млн руб., в 2020 году – 311,1 млн руб.);

– на строительство детских садов: в 2019 году – 314,9 млн руб., в том числе: 238,7 млн руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области (по ул. Серебровская 124,7 млн руб., в п. Северный – 124,7 млн руб., на Красноармейском проспекте, в районе д. 16 – 65,5 млн руб.);

– на выкуп зданий детских садов в 2019 году – 130,0 млн руб., в том числе: 51,9 млн руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области (в микрорайоне Левобережный – 50,0 млн руб., детского сада в жилом комплексе «Солнечный» – 80,0 млн руб.);

– на строительство и капитальный ремонт спортивных объектов (в 2019 году – 1,0 млн руб., в 2020 году - 4,3 млн руб.).

На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 2019 году запланированы средства в сумме 96,5 млн руб., в том числе за счёт субсидий из бюджета Тульской области 56,4 млн руб.; в 2020 – 2021 годах за счет собственных средств бюджета в сумме 40,1 млн руб. ежегодно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На асфальто-бетонном заводе в Туле с высоты упал сварщик
Туляки могут задать вопрос кардиологу
За неделю в Туле отловили 43 бездомных животных
ТУЦ «Сарафан» снова работает
Жители России собрали почти миллион рублей на реставрацию храма Рождества Богородицы на Куликовом поле
Гендиректор Тульского завода трубопроводной арматуры обвиняется в уклонении от уплаты налогов
Пролетарский округ расчищают от снега
Водоснабжение в Туле восстановлено
Жительница Тульской области стала жертвой телефонного мошенника, прикинувшегося покупателем коровы
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
7 декабря в Туле ограничены движение и остановка по нескольким адресам
В Богородицке двое подростков пойманы на кражах из гаражей
Алексей Дюмин поздравил жителей поселка Славный с 10-летием образования муниципалитета
В Туле столкнулись "Ниссан" и "ВАЗ": госпитализирована беременная
В Туле "Чери" столкнулась с "Хендаев": пострадал годовалый малыш
Тула вошла в ТОП-5 путешествий на декабрьские выходные
Ночью в Туле прошла уборка центральных и второстепенных улиц
Порыв на Маслово-Песоченском водозаборе в Туле ликвидирован
В городе будут работать порядка 400 добровольцев проекта «Тула – новогодняя столица России»
Тульский «Арсенал» наказан штрафом после мачта с «Зенитом»
В Туле выберут лучшего Деда Мороза
Три округа Тулы частично остались без воды из-за аварии на водозаборе
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет работать до 5 утра
В министерстве здравоохранения Тульской области работает «горячая линия»
В Туле прошла творческая встреча с артистами Викторией Тарасовой и Алексеем Огурцовым
Более 70 кубометров мусора вывезено накануне с тульских кладбищ
На Казанской набережной появилась бесплатная детская карусель