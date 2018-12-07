Более более 60% расходов бюджета Тулы на 2019 год направят на социальную сферу

7 Дек. 16:53 2018-12-07T16:53:13+03:00

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В 2019 году доходы предусмотрены в сумме 14 млрд 493,2 млн руб., расходы – 15 млрд 333,9 млн руб., дефицит - 840,7 млн руб. или 10,0% к объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования город Тула.

В плановом периоде: на 2020 год доходы составят 14 млрд 599,5 млн руб., расходы – 15 млрд 453,5 млн руб., дефицит - 854,0 млн руб. или 9,8% к объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

На 2021 год доходы составят 14 млрд 028,5 млн руб., расходы – 14 млрд 678,7 млн руб., дефицит - 650,2 млн руб. или 7,3% к объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Планируется реализация 25 муниципальных программ, это составит порядка 90% расходов бюджета. Бюджет как и в предыдущие годы сохранит социальную ориентированность – более 60% расходов будут направлены на социальную сферу.

Так, в частности, предусмотрены ассигнования:

– на строительство образовательных учреждений – в 2019 году – 389,9 млн руб., в том числе 350,3 млн руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области; в 2020 году – 311,1 млн руб., в том числе 280,0 млн руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области (учебного корпуса Центра образования № 4 – в 2019 году 50,9 млн руб.; школы на 600 мест в мкр. «Времена года-2» – в 2019 году 339,0 млн руб., в 2020 году – 311,1 млн руб.);

– на строительство детских садов: в 2019 году – 314,9 млн руб., в том числе: 238,7 млн руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области (по ул. Серебровская 124,7 млн руб., в п. Северный – 124,7 млн руб., на Красноармейском проспекте, в районе д. 16 – 65,5 млн руб.);

– на выкуп зданий детских садов в 2019 году – 130,0 млн руб., в том числе: 51,9 млн руб. за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области (в микрорайоне Левобережный – 50,0 млн руб., детского сада в жилом комплексе «Солнечный» – 80,0 млн руб.);

– на строительство и капитальный ремонт спортивных объектов (в 2019 году – 1,0 млн руб., в 2020 году - 4,3 млн руб.).

На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 2019 году запланированы средства в сумме 96,5 млн руб., в том числе за счёт субсидий из бюджета Тульской области 56,4 млн руб.; в 2020 – 2021 годах за счет собственных средств бюджета в сумме 40,1 млн руб. ежегодно.