2018-12-10T08:52:51+03:00
Здоровье

Туляки могут задать вопрос кардиологу

В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия с врачом
Виктория ЯКУШИНА
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Марина БоровковаМарина Боровкова
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13 декабря 2018 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-кардиологом, терапевтом «Клиника Эксперт Тула» Мариной Боровковой.

- Ишемическая болезнь сердца и методы диагностики и лечения

- Артериальная гипертензия и грамотный подход к ею лечению

- Повышенный холестерин! В молодом возрасте и у пожилых. Подходы к лечению

- Грудная жаба и как её задушить? Методы диагностики и лечения стенокардии

- Давление нормальное, а пульс высокий, что делать?

На эти и другие вопросы ответит Марина Сергеевна отметит с 16:00 до 17:00 по телефону: 50-12-77.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты

kp@tula-pressa.ru.

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