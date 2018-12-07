Туляки могут задать вопрос кардиологу

СЕГОДНЯ 16:28 2018-12-07T16:43:21+03:00

В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия с врачом

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13 декабря 2018 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-кардиологом, терапевтом «Клиника Эксперт Тула» Мариной Боровковой.

- Ишемическая болезнь сердца и методы диагностики и лечения

- Артериальная гипертензия и грамотный подход к ею лечению

- Повышенный холестерин! В молодом возрасте и у пожилых. Подходы к лечению

- Грудная жаба и как её задушить? Методы диагностики и лечения стенокардии

- Давление нормальное, а пульс высокий, что делать?

На эти и другие вопросы ответит Марина Сергеевна отметит с 16:00 до 17:00.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты

kp@tula-pressa.ru.