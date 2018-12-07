За неделю в Туле отловили 43 бездомных животных
В рамках заключенного муниципального контракта с Благотворительным Фондом помощи бездомным животным «Ника», для проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий и содержания в приюте, на текущей неделе осуществлено 16 выездов.
В результате были отловлены 43 безнадзорных животных в районе следующих домов:
- по ул. Федора Смирнова;
- по ул. Серебровской, д. 11;
- в пос. Мясново;
- по ул. Пузакова, д.15;
- по Фр. Энгельса, д. 1;
- по 1-му Песчаному проезду, д. 2;
- по ул. Пушкинской, д. 32;
- по Красноармейскому проспекту, д. 17;
- по Китаевскому проезду, д.5;
- по ул.Заводской в пос.Ленинский, д.1;
- по ул.Березовой, ул.Гагарина в пос.Косая Гора;
- в пос. Хрущево;
- в пос. Скуратово.
Для поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на официальном сайте администрации муниципального образования город Тула в информационно – телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Отраслевые (функциональные) органы», «Управление по благоустройству» размещен подраздел «Безнадзорные животные ищут хозяина. На нем жители города Тулы могут ознакомиться с адресом содержания отловленных безнадзорных животных, ответственными лицами от администрации города Тулы, кратким описанием отловленных безнадзорных животных с указанием даты отлова, места, особенностей экстерьера и забрать понравившихся животных.
В настоящее время благодаря данному сервису пристроено 40 животных.