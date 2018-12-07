2018-12-07T15:45:45+03:00
Общество

За неделю в Туле отловили 43 бездомных животных

Виктория ЯКУШИНА
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В рамках заключенного муниципального контракта с Благотворительным Фондом помощи бездомным животным «Ника», для проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий и содержания в приюте, на текущей неделе осуществлено 16 выездов.

В результате были отловлены 43 безнадзорных животных в районе следующих домов:

- по ул. Федора Смирнова;

- по ул. Серебровской, д. 11;

- в пос. Мясново;

- по ул. Пузакова, д.15;

- по Фр. Энгельса, д. 1;

- по 1-му Песчаному проезду, д. 2;

- по ул. Пушкинской, д. 32;

- по Красноармейскому проспекту, д. 17;

- по Китаевскому проезду, д.5;

- по ул.Заводской в пос.Ленинский, д.1;

- по ул.Березовой, ул.Гагарина в пос.Косая Гора;

- в пос. Хрущево;

- в пос. Скуратово.

Для поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на официальном сайте администрации муниципального образования город Тула в информационно – телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Отраслевые (функциональные) органы», «Управление по благоустройству» размещен подраздел «Безнадзорные животные ищут хозяина. На нем жители города Тулы могут ознакомиться с адресом содержания отловленных безнадзорных животных, ответственными лицами от администрации города Тулы, кратким описанием отловленных безнадзорных животных с указанием даты отлова, места, особенностей экстерьера и забрать понравившихся животных.

В настоящее время благодаря данному сервису пристроено 40 животных.

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