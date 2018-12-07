ТУЦ «Сарафан» снова работает
После всех проведенных экспертиз и проверок по постановлению суда ТУЦ «Сарафан» снова работает. Об этом сообщает ИА «Тульские новости» со ссылкой на адвоката Валерия Соколова.
Все необходимые работы в торговом центре проведены, нарушения устранены, помещения прошли все экспертизы.
В настоящее время «Сарафан» соответствует всем нормам противопожарной безопасности.
Напомним, торговый центр был закрыт судебными приставами 15 октября. Причиной тому стали нарушения противопожарной безопасности, обнаруженные в рамках прокурорских проверок, которые были объявлены по всей России после трагического пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.