2018-12-07T14:30:20+03:00
Общество

ТУЦ «Сарафан» снова работает

Торговый центр теперь соответствует всем нормам противопожарной безопасности
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

После всех проведенных экспертиз и проверок по постановлению суда ТУЦ «Сарафан» снова работает. Об этом сообщает ИА «Тульские новости» со ссылкой на адвоката Валерия Соколова.

Все необходимые работы в торговом центре проведены, нарушения устранены, помещения прошли все экспертизы.

В настоящее время «Сарафан» соответствует всем нормам противопожарной безопасности.

Напомним, торговый центр был закрыт судебными приставами 15 октября. Причиной тому стали нарушения противопожарной безопасности, обнаруженные в рамках прокурорских проверок, которые были объявлены по всей России после трагического пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители России собрали почти миллион рублей на реставрацию храма Рождества Богородицы на Куликовом поле
Гендиректор Тульского завода трубопроводной арматуры обвиняется в уклонении от уплаты налогов
Пролетарский округ расчищают от снега
Водоснабжение в Туле восстановлено
Жительница Тульской области стала жертвой телефонного мошенника, прикинувшегося покупателем коровы
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
7 декабря в Туле ограничены движение и остановка по нескольким адресам
В Богородицке двое подростков пойманы на кражах из гаражей
Алексей Дюмин поздравил жителей поселка Славный с 10-летием образования муниципалитета
В Туле столкнулись "Ниссан" и "ВАЗ": госпитализирована беременная
В Туле "Чери" столкнулась с "Хендаев": пострадал годовалый малыш
Тула вошла в ТОП-5 путешествий на декабрьские выходные
Ночью в Туле прошла уборка центральных и второстепенных улиц
Порыв на Маслово-Песоченском водозаборе в Туле ликвидирован
В городе будут работать порядка 400 добровольцев проекта «Тула – новогодняя столица России»
Тульский «Арсенал» наказан штрафом после мачта с «Зенитом»
В Туле выберут лучшего Деда Мороза
Три округа Тулы частично остались без воды из-за аварии на водозаборе
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет работать до 5 утра
В министерстве здравоохранения Тульской области работает «горячая линия»
В Туле прошла творческая встреча с артистами Викторией Тарасовой и Алексеем Огурцовым
Более 70 кубометров мусора вывезено накануне с тульских кладбищ
На Казанской набережной появилась бесплатная детская карусель