2018-12-07T13:49:12+03:00
Общество

Жители России собрали почти миллион рублей на реставрацию храма Рождества Богородицы на Куликовом поле

Работы на собранные средства начнутся в храме уже в следующем году
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Прихожане тульских храмов, жители Куликова поля и посетители музея-заповедника перечислили почти миллион рублей на восстановление придела Сергия Радонежского в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Монастырщино.

Некоторое время назад сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» обратились к общественности с идеей воссоздания внутреннего облика храма Рождества Богородицы в селе Монастырщино. К памятной дате – 705-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского – планировалось восстановить последний придел церкви, освященный в честь величайшего подвижника земли Русской. Музей планирует воссоздать и уникальные царские врата XVI века, которые хранятся в Москве, в Государственном историческом музее.

С благословения митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в храмах региона был организован сбор средств. И за считанные месяцы верующие перечислили музею 900 000 рублей.

Работы на собранные средства начнутся в храме уже в следующем году.

Будут проведены архивные исследования, разработан и согласован эскизный проект, получена историко-культурная экспертиза.

Созданием эскизного проекта займется известный благотворитель Николай Анатольевич Шарапонов. Его стараниями в Тульской области появились мемориал в честь блаженной Матроны Московской в селе Себино, часовня-ротонда Сергия Радонежского на слиянии Дона и Непрядвы, монументы Великой Отечественной войны в селах Черемухово и Бучалки.

На восстановление придела Сергия Радонежского музей-заповедник планирует потратить собственные заработанные средства, в том числе и вырученные во время праздновании 638 годовщины Куликовской битвы.

Каждый посетитель может принять участие в акции и вписать свое имя в историю Куликова поля. Даже минимальная сумма – 100 рублей – поможет восстановить внутренний облик старейшего храма, построенного в память о Куликовской битве.

География жертвователей разнообразна: Тула и Тульская область, Москва и Московская область, Брянск, Нижний Новгород, Липецк и Липецкая область, Орел, Тверь, Мурманск, Санкт-Петербург, Рязань, Тюмень, Туапсе, Южно-Сахалинск, Белгород, Клин, Республика Татарстан, Выборг, Ногинск, Новороссийск, Республика Карелия, Харьков, Брест, Тамбовская область, Саратов, Рига, Волгоград, Воронеж, Североморск, Братск, Северодвинск, Магаданская область, Покров, Ростов, Волгодонск, Надым, Республика Северная ОсетияАлания

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