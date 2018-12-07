Гендиректор Тульского завода трубопроводной арматуры обвиняется в уклонении от уплаты налогов

СЕГОДНЯ 13:36 2018-12-07T13:36:25+03:00

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В СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора ООО «Тульского завода трубопроводной арматуры», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Как выяснилось, в период с 1 января 2015 года по 26 июня 2017 года мужчина умышленно уклонился от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость с организации.

Преступление было совершено путем включения в налоговые декларации за указанный период времени ложных сведений о налоговых вычетах стоимости поставленных фирмами-однодневками товаров (работ, услуг) для ООО «ТЗТА».

Указанные сведения содержатся в недостоверных счетах-фактурах на сумму, превышающую 6 миллионов рублей, что является крупным размером.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.