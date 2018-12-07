Жительница Тульской области стала жертвой телефонного мошенника, прикинувшегося покупателем коровы

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-07T11:31:03+03:00

Злоумышленник сумел списать со счетов женщины более 5000 рублей

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Стражи порядка в очередной раз установили факт мошенничества с банковскими картами в Тульской области.

Как выяснилось, в Киреевском районе 47-летняя женщина сообщила неизвестному лицу по телефону реквизиты своей банковской карты.

Оказалось, злоумышленник позвонил ей под предлогом покупки коровы, объявление о продаже которой потерпевшая разместила в интернете.

В ходе разговора собеседник убедил даму сообщить ему реквизиты банковской карты якобы для перевода предоплаты.

Получив необходимую информацию, злоумышленник сумел списать со счетов женщины более 5000 рублей.

Поняв, что стала жертвой преступления, тулячка обратилась в полицию.

Сейчас в отделе МВД проводится работа по установлению личности и местонахождения мошенника.

Полицейские в Тульской области очередной раз напоминают гражданам о важности сохранения в тайне сведений о номере и других реквизитах своих банковских карт, а также об особой осторожности при переводах денежных средств во время покупки либо продажи товаров через сайты бесплатных объявлений. Следует помнить, что неосмотрительностью жителей региона могут воспользоваться мошенники.