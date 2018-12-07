2018-12-07T11:13:09+03:00
Общество

7 декабря в Туле ограничены движение и остановка по нескольким адресам

Об этом сообщили в администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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7 декабря в Туле ограничено движение транспорта и остановка по ряду адресов.

Так, с 8:00 до 22:00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств. Движение всех видов транспортных средств по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской ограничено с 16:00 до 22:00.

Кроме того, 7 декабря с 9:30 до 16:00 по ул. Л. Толстого (в районе ул. Ф. Энгельса, 97) проводятся работы по удалению аварийных деревьев. Сквозное движение будет закрыто по ул. Л. Толстого на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса.

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