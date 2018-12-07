2018-12-07T11:06:16+03:00
Происшествия

В Богородицке двое подростков пойманы на кражах из гаражей

Возбуждены и расследуются уголовные дела
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники полиции в городе Богородицке Тульской области поймали подозреваемых в совершении краж из чужих гаражей.

Как выяснилось, двое 17-летних местных жителей причастны к двум хищениям.

В первом случае, повредив навесной замок гаража, подростки забрали оттуда два велосипеда. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

Во втором случае из другого гаража был похищен скутер стоимостью 38 тысяч рублей.

В настоящее время похищенное уже обнаружено и изъято.

В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» возбуждены и расследуются уголовные дела.

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