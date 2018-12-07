В Богородицке двое подростков пойманы на кражах из гаражей
Возбуждены и расследуются уголовные дела
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Сотрудники полиции в городе Богородицке Тульской области поймали подозреваемых в совершении краж из чужих гаражей.
Как выяснилось, двое 17-летних местных жителей причастны к двум хищениям.
В первом случае, повредив навесной замок гаража, подростки забрали оттуда два велосипеда. Ущерб составил 27 тысяч рублей.
Во втором случае из другого гаража был похищен скутер стоимостью 38 тысяч рублей.
В настоящее время похищенное уже обнаружено и изъято.
В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» возбуждены и расследуются уголовные дела.