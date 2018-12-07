Алексей Дюмин поздравил жителей поселка Славный с 10-летием образования муниципалитета
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей поселка Славный с 10-летием образования муниципалитета.
В его послании тулякам сказано:
«В поселке живут трудолюбивые, инициативные люди, которые искренне любят родную землю.
Во многом благодаря вам Славный из закрытого поселения превратился в отдельное муниципальное образование с большим производственным и инвестиционным потенциалом.
Уверен, что ваши неравнодушие, мастерство и активная гражданская позиция будут и впредь помогать Славному развиваться, становиться уютнее и комфортнее».