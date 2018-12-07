2018-12-07T10:28:46+03:00
Происшествия

В Туле столкнулись "Ниссан" и "ВАЗ": госпитализирована беременная

Виктория ЯКУШИНА
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6 декабря 2018 года, в 7:50 на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка в Туле произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тульской области, 22-летняя девушка на автомобиле «ВАЗ 2114» столкнулась с автомобилем «Ниссан Жук», под управлением беременной девушки 28 лет.

В результате ДТП водителю автомобиля «ВАЗ» была оказана медицинская помощь, после ее отпустили домой.

Водитель автомобиля «Ниссан» была госпитализирована.

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