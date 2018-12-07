2018-12-07T10:21:28+03:00
Происшествия

В Туле "Чери" столкнулась с "Хендаев": пострадал годовалый малыш

Мальчик был доставлен в городскую больницу
Виктория ЯКУШИНА
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6 декабря 2018 года, в 14:35 в тульском Скуратово произошло ДТП.

37-летняя женщина на автомобилем «Чери» столкнулась со встречным автомобилем «Хендай», под управлением мужчины 38 лет.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля «Чери» - годовалый мальчик - с различными травмами был доставлен в городскую больницу, где после оказанной медицинской помощи отпущен домой.

В момент происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля «Чери» находился в детском удерживающем устройстве.

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