В Туле "Чери" столкнулась с "Хендаев": пострадал годовалый малыш
Мальчик был доставлен в городскую больницу
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6 декабря 2018 года, в 14:35 в тульском Скуратово произошло ДТП.
37-летняя женщина на автомобилем «Чери» столкнулась со встречным автомобилем «Хендай», под управлением мужчины 38 лет.
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля «Чери» - годовалый мальчик - с различными травмами был доставлен в городскую больницу, где после оказанной медицинской помощи отпущен домой.
В момент происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля «Чери» находился в детском удерживающем устройстве.