Тула вошла в ТОП-5 путешествий на декабрьские выходные

СЕГОДНЯ 10:11 2018-12-07T10:15:26+03:00

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Аналитики ТурСтат подготовили рейтинг российских городов, куда туристы могут отправиться в ближайшие зимние выходные - 8 и 9 декабря 2018 года.

В топ-5 лучших событий выходных начала зимы входят фестиваль клоунов «Лучшие клоуны мира» в Санкт-Петербурге, новогодний праздник «Новогодняя столица России» в Туле, сказочный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» в Удмуртии, зимний фестиваль «Вятское Новогодище» в Кировской области и фестиваль народных промыслов «Пенза - сердце мастерства» в Пензе.

Напомним, что праздник "Тула - Новогодняя столица России" откроется сегодня, 7 декабря 2018 года, на главной площади Тулы. Программа мероприятий - здесь.