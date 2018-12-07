Ночью в Туле прошла уборка центральных и второстепенных улиц
Вывоз снежных масс осуществлялся с ряда территорий
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Ночью в Туле коммунальщики провели уборку центральных и второстепенных улиц.
Параллельно проходило подметание, посыпка противогололедными реагентами проезжих частей и вывоз снега.
Вывоз снежных масс осуществлялся с ул. Союзной, пр. Ленина, пер. ул. Советской и Демонстрации, ул. Октябрьской, ул. Советской, ул. Менделеевской, ул. Ф. Энгельса, ул. Благовещенской, Денисовского пер.
Проводилась уборка Зареченского моста, Московского путепровода, Чулковского моста и путепровода.