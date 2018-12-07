2018-12-07T10:07:00+03:00
Общество

Ночью в Туле прошла уборка центральных и второстепенных улиц

Вывоз снежных масс осуществлялся с ряда территорий
Виктория ЯКУШИНА
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Ночью в Туле коммунальщики провели уборку центральных и второстепенных улиц.

Параллельно проходило подметание, посыпка противогололедными реагентами проезжих частей и вывоз снега.

Вывоз снежных масс осуществлялся с ул. Союзной, пр. Ленина, пер. ул. Советской и Демонстрации, ул. Октябрьской, ул. Советской, ул. Менделеевской, ул. Ф. Энгельса, ул. Благовещенской, Денисовского пер.

Проводилась уборка Зареченского моста, Московского путепровода, Чулковского моста и путепровода.

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