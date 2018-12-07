2018-12-07T09:46:39+03:00
Происшествия

Порыв на Маслово-Песоченском водозаборе в Туле ликвидирован

Специалисты АО «Тулагорводоканал» приступили к заполнению системы водой
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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Напомним, накануне вечером на Маслово-Песоченском водозаборе в Туле произошел порыв трубы диаметром 700 мм. Жители южной части города, Центрального, Советского, Привокзального округов остались без воды.

Около 9.00 7 декабря специалисты завершили сварочные работы, аварийная ситуация устранена.

Началось заполнение системы водой.

Планируется, что к 12:00 сегодня система водоснабжения будет промыта и заполнена.

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