В городе будут работать порядка 400 добровольцев проекта «Тула – новогодняя столица России»

7 Дек. 09:18 2018-12-07T09:21:16+03:00

Они будут помогать тулякам и туристам на площадках проекта, в гостиницах, городских пространствах

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6 декабря 2018 года, в Тульском областном центре молодежи состоялась последняя перед стартом проекта «Тула – новогодняя столица России» тренировка для волонтеров, которые будут задействованы на его площадках.

Уже завтра в атриуме Тульского кремля откроется штаб по приему гостей, где волонтеры будут помогать туристам знакомиться с регионом и мероприятиями проекта «Тула – новогодняя столица России».

В штабе будет организована выдача бейджей «Гость Тулы», которые дают скидки при посещении городских заведений, а также приятные подарки – чай и тульский пряник в кафе и гостиницах города.

Штаб в Тульском кремле будет работать в течение всего проекта – с 7 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Также для удобства туристов работает «горячая линия» 8-800-301-71-71.

Также в штабе будет организовано отделение почты России. Всего за 1 рубль каждый турист сможет отправить открытку с приглашением в Тулу.

Всего на площадках проекта, в гостиницах, городских пространствах будут работать порядка 400 добровольцев. Кстати, есть в числе добровольцев и «серебряные» волонтеры - инициативные люди в возрасте от 50 лет и старше.

Технический штаб волонтерского корпуса проекта «Тула – новогодняя столица России» посетил губернатор Алексей Дюмин:

- В таких масштабных проектах, как «Новогодняя столица», ваша помощь очень нужна. От вашей работы во многом зависит то, какое впечатление сложится у гостей о Туле и области. Помните, ничто не ценится так дорого, как вежливость и внимание. Уверен, что у вас все получится.

Глава региона принял участие в акции «Приглашение в Тулу», вместе с ребятами записал видеоролик с призывом посетить новогоднюю тульскую сказку.

Больше о праздновании в Туле — здесь.