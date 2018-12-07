Тульский «Арсенал» наказан штрафом после мачта с «Зенитом»
Также оштрафовали массажиста тульского клуба Романа Романова
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По решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, тульский «Арсенал» наказан штрафом после мачта с «Зенитом». Причина - использование зрителями пиротехники во время игры.
Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.
За такое же деяние наказан и питерский «Зенит», но сумму штрафа выше - 30 тысяч рублей.
Кроме того, на 10 тысяч рублей оштрафовали массажиста тульского клуба Романа Романова. Он наказан за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.