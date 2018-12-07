2018-12-07T09:31:26+03:00
Досуг

В Туле выберут лучшего Деда Мороза

Конкурс пройдет в рамках шоу-форума «ЗаМОРОZка»
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 7 декабря 2018 года, в городе оружейников стартует проект «Тула – Новогодняя столица России».

В рамках открытия площади Ленина состоится шоу-форум «ЗаМОРОZка».

Это всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек. В битве за звание самого сильного Волшебника приедут сразиться Деды Морозы из 9 городов – Санкт-Петербург, Могилев, Курск, Ярославль, Калуга, Якутск и др.

В программе праздника:

- Дефиле участников шоу-форума.

- 1-й тур битвы – «Визитная карточка».

- 2-й тур битвы – «Новогоднее чудо своими руками».

- 3-й тур битвы – «Самая нежная снежная внучка».

Начало мероприятия - в 17:00.

Больше о праздновании в Туле — здесь.

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