В Туле выберут лучшего Деда Мороза
Конкурс пройдет в рамках шоу-форума «ЗаМОРОZка»
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Сегодня, 7 декабря 2018 года, в городе оружейников стартует проект «Тула – Новогодняя столица России».
В рамках открытия площади Ленина состоится шоу-форум «ЗаМОРОZка».
Это всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек. В битве за звание самого сильного Волшебника приедут сразиться Деды Морозы из 9 городов – Санкт-Петербург, Могилев, Курск, Ярославль, Калуга, Якутск и др.
В программе праздника:
- Дефиле участников шоу-форума.
- 1-й тур битвы – «Визитная карточка».
- 2-й тур битвы – «Новогоднее чудо своими руками».
- 3-й тур битвы – «Самая нежная снежная внучка».
Начало мероприятия - в 17:00.
Больше о праздновании в Туле — здесь.