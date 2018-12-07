Три округа Тулы частично остались без воды из-за аварии на водозаборе
6 декабря 2018 года в 22:15 в трех округах Тулы - Советском, Центральном и Привокзальном (в том числе и поселки Косая гора и Скуратово) - понизилось давление холодной воды.
Как оказалось, причиной тому стало внезапный порыв трубы диаметром 700 мм на Маслово-Песоченском водозаборе.
На месте аварии работают бригады АО «Тулагорводоканал», ведутся аварийно-восстановительные работы.
По состоянию на 06:00 земляные работы завершены, производятся сварочные работы.
Ориентировочное время завершения работ - 10-12 часов 7 декабря 2018 года.
Сотрудники МЧС подвезли местным жителям техническую воду. Ее можно получить по адресам:
Советский район - ул. Фрунзе д.12;
Центральный район - ул. Кауля д.11;
Привокзальный район - пр. Ленина д.114.