2018-12-07T08:28:01+03:00
Происшествия

Три округа Тулы частично остались без воды из-за аварии на водозаборе

Сотрудники МЧС подвезли местным жителям техническую воду
Виктория ЯКУШИНА
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6 декабря 2018 года в 22:15 в трех округах Тулы - Советском, Центральном и Привокзальном (в том числе и поселки Косая гора и Скуратово) - понизилось давление холодной воды.

Как оказалось, причиной тому стало внезапный порыв трубы диаметром 700 мм на Маслово-Песоченском водозаборе.

На месте аварии работают бригады АО «Тулагорводоканал», ведутся аварийно-восстановительные работы.

По состоянию на 06:00 земляные работы завершены, производятся сварочные работы.

Ориентировочное время завершения работ - 10-12 часов 7 декабря 2018 года.

Сотрудники МЧС подвезли местным жителям техническую воду. Ее можно получить по адресам:

Советский район - ул. Фрунзе д.12;

Центральный район - ул. Кауля д.11;

Привокзальный район - пр. Ленина д.114.

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