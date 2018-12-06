2018-12-06T16:57:58+03:00
Общество

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет работать до 5 утра

Такой режим будет действовать на некоторых маршрутах
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле движение городского транспорта в новогоднюю ночь по ряду маршрутов будет осуществляться ориентировочно до 5:00 1 января.

Будет запрещена стоянка транспортных средств по ул. Менделеевской, на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской.

Ограничение будет действовать на период с 18:00 31 декабря 2018 года до 4:00 1 января 2019 года. На этом участке ограничат движение и в период проведения праздничного фейерверка с 21:00 31 декабря 2018 года до 0:30 1 января 2019 года.

Также 7 января 2019 года по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской с 8:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

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