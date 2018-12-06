2018-12-06T16:35:04+03:00
Общество

В Туле прошла творческая встреча с артистами Викторией Тарасовой и Алексеем Огурцовым

Мероприятие прошло в рамках патриотического Форума «Тула – регион победителей!»
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

6 декабря в Тульском государственном музее оружия состоялся областной патриотический Форум «Тула – регион победителей!».

Участников форума познакомили с работой региональных военно-патриотических клубов и организаций военно-патриотической направленности.

Почетными гостями форума стали представители военно-патриотических организаций из Калуги и Санкт-Петербурга.

Также в рамках мероприятия прошла творческая встреча с артистами театра, кино и телевидения Викторией Тарасовой и Алексеем Огурцовым.

Беседа прошла в формате «Диалога на равных».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет работать до 5 утра
В министерстве здравоохранения Тульской области работает «горячая линия»
Более 70 кубометров мусора вывезено накануне с тульских кладбищ
На Казанской набережной появилась бесплатная детская карусель
В Плеханово улучшилось качество горячего водоснабжения и теплоснабжения
В Комсомольском сквере появилась новая иллюминация
Шестиклассник из Тульской области принял участие в большом форуме добровольцев в Москве
Телефонные мошенники выманили 100 тысяч у туляков
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
Тулячка заплатит 100 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов
7, 8 и 9 декабря в центре Тулы пройдет «Северное шоу» с оленями
Индустриальную елку из металла создадут на глазах туляков
В новогоднюю ночь на главной площади Тулы покажут трехмерную сказку
В Туле появится молодежный медиацентр
С Казанской набережной вывозят снег
На площади Московского вокзала открылась новая экспозиция, посвящённая визиту Л.И. Брежнева в Тулу
В Туле устанавливают ледяные скульптуры
Чтобы скрыть факт ДТП, житель Богородицка сообщил полицейским, что его машину украли
В тульском «Метро» нашли просроченную почти на два месяца мясную продукцию
В Новомосковске задержали местного жителя с пакетом наркотиков
В Богородицке сбили 10-летнего ребенка
В Тульской области 19-летняя девушка без прав разбилась в ДТП
В Туле в утреннем ДТП пострадала беременная женщина
В селе Обидимо завершается строительство водопровода