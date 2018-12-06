В Туле прошла творческая встреча с артистами Викторией Тарасовой и Алексеем Огурцовым
Мероприятие прошло в рамках патриотического Форума «Тула – регион победителей!»
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6 декабря в Тульском государственном музее оружия состоялся областной патриотический Форум «Тула – регион победителей!».
Участников форума познакомили с работой региональных военно-патриотических клубов и организаций военно-патриотической направленности.
Почетными гостями форума стали представители военно-патриотических организаций из Калуги и Санкт-Петербурга.
Также в рамках мероприятия прошла творческая встреча с артистами театра, кино и телевидения Викторией Тарасовой и Алексеем Огурцовым.
Беседа прошла в формате «Диалога на равных».