2018-12-06T16:35:04+03:00
Общество

В Туле прошла творческая встреча с артистами Викторией Тарасовой и Алексеем Огурцовым

Мероприятие прошло в рамках патриотического Форума «Тула – регион победителей!»
Виктория ЯКУШИНА
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6 декабря в Тульском государственном музее оружия состоялся областной патриотический Форум «Тула – регион победителей!».

Участников форума познакомили с работой региональных военно-патриотических клубов и организаций военно-патриотической направленности.

Почетными гостями форума стали представители военно-патриотических организаций из Калуги и Санкт-Петербурга.

Также в рамках мероприятия прошла творческая встреча с артистами театра, кино и телевидения Викторией Тарасовой и Алексеем Огурцовым.

Беседа прошла в формате «Диалога на равных».

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