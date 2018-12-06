На Казанской набережной появилась бесплатная детская карусель

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-06T15:45:21+03:00

Она начнет свою работу с 7 декабря

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Карусель на Казанской набережной в Туле была установлена по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и располагается около Ивановской башни Тульского Кремля (вход со стороны Кремлевского сада).

Карусель стилизована фотографиями тульских брендов, оснащена музыкой, подсветкой.

Она начнет свою работу с 7 декабря.

Режим работы:

ежедневно с 17.00 до 20.00 при благоприятных погодных условиях и кроме понедельников (по понедельникам будет проводиться профилактика).