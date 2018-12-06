На Казанской набережной появилась бесплатная детская карусель
Она начнет свою работу с 7 декабря
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Карусель на Казанской набережной в Туле была установлена по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и располагается около Ивановской башни Тульского Кремля (вход со стороны Кремлевского сада).
Карусель стилизована фотографиями тульских брендов, оснащена музыкой, подсветкой.
Она начнет свою работу с 7 декабря.
Режим работы:
ежедневно с 17.00 до 20.00 при благоприятных погодных условиях и кроме понедельников (по понедельникам будет проводиться профилактика).