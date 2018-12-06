2018-12-06T15:43:46+03:00
Общество

В Плеханово улучшилось качество горячего водоснабжения и теплоснабжения

Котельная, где был установлен противонакипной аппарат, обслуживает 22 многоквартирных дома
Виктория ЯКУШИНА
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Для снижения жесткости воды на местной котельной установили противонакипной аппарат. Он обошелся в 412 тысяч рублей. Средства выделены администрацией города Тулы.

Вода в противонакипном универсальном аппарате серии АПУ -100 будет очищаться с помощью электролиза. Таким образом, соли кальция, магния и железа будут выпадать в осадок при ее очистке, а не откладываться на теплообменнике в котельной и на трубах горячего водоснабжения и теплоцентрали. Проблема с накипью решена.

Отмечено, что жесткость воды в поселке Плеханово повышена и составляет 18 единиц при норме в 10 единиц.

Котельная, где был установлен противонакипной аппарат, обслуживает 22 многоквартирных дома и три социальных объекта: два детских сада и школу.

В этом году кроме установки в котельной нового оборудования были переложены и ветхие тепловые сети протяженностью 1,5 км диаметром от 57 до 100 мм. Материалы также оплатил городской бюджет. Это 1,3 млн рублей.

В следующем году планируется поменять еще около 1 км теплосетей в Плеханово.

Все перечисленные меры позволят значительно улучшить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения в Плеханово, довести показатели до нормативных.

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